Títol: Pinotxo

Escriptor/a: Carlo Collodi

Il·lustrador/a: Marc Bou

Editorial: Bromera

Pàgines: 80

Edat: A partir de 7 anys

Des de la primera edició, l’any 1883, Le aventure di Pinocchio. Storia di un burattino, obra de l’italià Claudio Collodi, ha esdevingut un clàssic de la literatura infantil. I és que no hi ha selecció de clàssics del segle XIX per a lectures infantils que no inclogui aquesta famosa obra sobre el petit titella de fusta que, després de nombroses aventures, acaba convertit en nen.

La seva fama ha estat tan universal que s’ha traduït a centenars de llengües d’arreu. Entre aquestes edicions destaquen especialment la que conté les il·lustracions de Roberto Innocenti, editada per Kalandraka, i la que il·lustrà Mattotti en la versió en italià, editada per Milano Libri (1991). També ha rebut fortes crítiques i ha estat adaptat i fins i tot reescrit per a esdevenir políticament correcte segons els nous aires de la pedagogia del moment –només cal recordar El nuevo Pinocho que va escriure Christine Nöstlinger (Consorci d’Editors Valencians, 1988), del qual va aparèixer també una edició il·lustrada pel pintor Antonio Saura.

En la nostra llengua és especialment celebrat el Pinotxo que traduí Maria Sandiumenge i il·lustrà Josep Vinyals, publicat per Joventut el 1934. Posteriorment Albert Jané, amb il·lustracions de Fina Rifà, n’edità una nova versió a La Galera l’any 1982, i també tingué molt bona rebuda l’edició que Pep Montserrat ens regalà de l’obra, amb traducció de Celia Filipetto, que aparegué amb el segell de Combel el 2016. En definitiva, hi ha Pinotxos per a donar i per a vendre.

Bromera, en la seva extensa col·lecció «El Micalet Galàctic», ara inclou aquest clàssic de la LIJ universal en una edició adaptada per a primers lectors de Mariló Àlvarez Sanchis amb il·lustracions de Marc Bou. Una edició retallada de l’original –no podem gaudir, per exemple, de la tensa relació entre el mestre Cirera i el vell Gepet, un capítol inicial absolutament genial per a aprendre com dibuixar el caràcter d’un secundari de luxe de l’obra sense perdre’s en grans descripcions–, on se’ns relaten només els fets més destacables de la vida d’aquest titella mentider. Una obra necessària en el catàleg de totes les editorials i que omple col·lecció.

Joan Portell / Clijcat / Faristol