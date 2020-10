TÍTOL: Pinocho

GÈNERE: Aventures

DURADA: 125 min.

CLASSIFICACIÓ: 7 anys

DIRECTOR: Matteo Garrone

INTÈRPRETS: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Paolo Graziosi, Marcello Fonte, Teco Celio, Davide Marotta, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Alida Baldari Calabria, Maurizio Lombardi, Alessio Di Domenicantonio, Nino Scardina, Maria Pia Timo, Enzo Vetrano …

SINOPSI:En Geppetto és un vell fuster que crea un titella de fusta. Però passa una cosa màgica: el titella comença a parlar, a caminar, a córrer i a menjar com qualsevol nen. En Geppetto li posa el nom de Pinotxo i el cria com a un fill. Però a Pinotxo li resulta difícil ser bo. Es deixa portar fàcilment pel mal camí i va de desgràcia en desgràcia. Uns bandits el persegueixen, l’enganyen i el segresten en un món de fantasia ple de criatures fantàstiques, des del ventre d’un peix gegant fins al País de les Joguines i el Camp dels Miracles. La seva fidel amiga, la Fada, intenta fer-li veure que el seu somni, convertir-se en un nen de veritat, no es farà realitat fins que no canviï la seva forma de ser.