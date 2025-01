“Picasso en el Pirineo”, la traducció al castellà de Pau de Gòsol de l’autor andorrà Iñaki Rubio

El llibre “Picasso en el Pirineo”

Aquesta setmana ha sortit a la venda l’última novetat de l’Editorial Medusa: Picasso en el Pirineo, la traducció al castellà de Pau de Gósol, de l’autor andorrà Iñaki Rubio. Aquest llibre transporta el lector a l’estiu de 1906, quan Pablo Picasso va estar a Gósol, un petit poble català als peus del Pirineu. Allà, estant en contacte amb els costums rústics i l’autenticitat de l’entorn, Picasso va experimentar un renaixement artístic i personal.

L’obra revela com aquest estiu va marcar el trànsit del pintor d’un estil tradicional cap al modernisme que canviaria la història de l’art. Rubio combina una prosa vibrant i documentada amb la mirada d’un cronista, narrant com el pintor, acompanyat de Fernande Olivier, va trobar a Gósol la inspiració que més tard cristal·litzaria a Les Demoiselles d’Avignon.

Aquest llibre és un retrat de transformació i una immersió en el misteri de la creació que revela un capítol fascinant i poc explorat de la vida de l’artista. És una obra que connecta història, art i literatura d’una manera accessible, emocionant i de qualitat. Descobreix com un petit poble va transformar un geni i va revolucionar l’art modern.

Iñaki Rubio, nascut a Barcelona el 1974 i resident a Andorra, és una de les veus més destacades de la literatura als Pirineus. Columnista, gestor cultural i membre de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, ha estat reconegut amb el Premi Recull de narrativa per L’altre costat del mirall. La seva obra Morts, qui us ha mort?, va suposar un boom en l’àmbit mediàtic i va ser molt ben acollit per la crítica. Ambdues publicacions (Muertos, ¿quién os ha muerto?, i Picasso en el Pirineo) han estat traduïdes per David Gálvez Casellas, reconegut per la seva versatilitat narrativa i per les seves traduccions de grans noms com Jonathan Swift i Daniel Defoe.