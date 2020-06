PEUSA reobre les seves oficines a l’atenció presencial al públic

L’empresa urgellenca PEUSA ha obert avui dimarts 9 de juny les seves oficines de la Seu d’Urgell a l’atenció presencial, després de l’aturada deguda a la pandèmia per Covid19 i d’acord amb la instauració de la fase 3. La seguretat i la salut de clients, personal propi i proveïdors són la prioritat i regeixen el pla de retorn, que suposa restablir els serveis plens que fins ara s’ha prestat a distància i via internet.

El servei d’atenció al públic incorpora algunes normes per cuidar la salut de tothom. S’atenen només 2 persones simultàniament, s’ha eliminat la sala d’espera, es disposa de gel hidroalcohòlic a l’interior i es demana mantenir 2 metres de distància entre usuaris mentre es fa cua a l’exterior. A banda, la mascareta és obligatòria dins de les oficines.

Avaluem l’exposició al risc

Tots els professionals de PEUSA han passat per un procés d’avaluació del seu grau d’exposició al risc a la Covid19, ja que treballen directament amb clients i proveïdors diversos. Per reforçar la garantia de seguretat, s’ha dut a terme una formació específica a les persones de l’empresa sobre com procedir donada la situació de pandèmia i s’han creat equips independents de treball per evitar contagis i contactes de risc, amb entrada i sortida per torns diferenciats a l’edifici.

Així mateix, s’han instal·lat mampares de metacrilat com a mesura de protecció entre persones que comparteixen despatx o treballen en espais compartits. I es mantenen algunes de les mesures originals arran de la pandèmia, com són que cada treballador disposa de material propi i independent per fer la seva feina (ordinador, telèfon o vehicle) i es convoquen reunions telemàtiques per tractar aspectes que no requereixen presència.

La pròpia responsabilitat

L’equip propi de PEUSA ha assumit una declaració de responsabilitat per accedir als espais de treball, que inclou també presa de temperatura diària i fitxatge per codi personal que substitueix l’empremta dactilar. El protocol intern d’ús de l’edifici, les instal·lacions, infraestructures i vehicles de PEUSA contempla extremar les precaucions, ús per torns o esglaonat dels espais comuns i seguir les indicacions sanitàries en cas de qualsevol símptoma.

La neteja i desinfecció de l’edifici és una altra de les qüestions essencials, especialment a punts sensibles de gran contacte. També es presta especial atenció a la constant ventilació dels espais tancats i revisem els sistemes de calor i fred i de la renovació de l’aire. Es fa un seguiment i avaluació del compliment d’aquestes mesures, que estan en constant adaptació segons les instruccions del Departament de Salut.