PEUSA lliura 3.300 litres de llet al banc dels aliments

Responsables de PEUSA i del tercer sector amb la llet donada per l’empresa (Aj. la Seu)

El banc dels aliments del projecte Aliments per la Solidaritat de l’Alt Urgell ha rebut aquest matí de divendres la donació de 3.300 litres de llet per part de l’empresa urgellenca PEUSA. El lliurament ha anat a càrrec del director general de PEUSA, Marcel Dorna, i de la directora d’administració i finances, Gemma Moliné, que han lliurat de manera simbòlica aquests litres de llet al banc dels aliments, on han estat rebuts per la tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i portaveu del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, Christina Moreno, juntament amb representants de les entitats del tercer sector com Creu Roja i la Seu Solidària.

Concretament, PEUSA ha fet una aportació econòmica solidària al banc dels aliments de 3.000 euros que s’han invertit en la compra d’aquests esmentats 3.300 litres de llet.