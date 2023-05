Uns saborosos peus de porc en salsa (Getty images)

Els peus de porc aplicats a la gastronomia són d’aquells plats, com ho podrien ser els cargols, que per a uns desperta passions, però, per a d’altres, els tenen un gran odi en el sentit que no els poden ni veure. Per a aquells que sí que gaudim dels peus de porc cuinats de qualsevol manera, aquí us presentem una opció de fer-los en salsa. Vaja, per a sucar-hi, fins i tot, un bon pa de pagès.

Ingredients (per a 4 persones):

4 peus de porc

2 cebes

4 grans d’all

2 pebrots verds

4 tomàquets madurs pelats

1 tassa de vi blanc sec

2 tasses de brou de pollastre

1 fulla de llorer

1 branca de farigola

1 branca de romaní

2 cullerades d’oli d’oliva

Sal i pebre al gust





Preparació:

El primer que farem serà rentar els peus de porc i retirar els pèls i la pell i salpebrar al gust. A continuació, picarem totes les verduretes.

En una olla gran, posarem l’oli d’oliva a foc mitjà i afegirem els peus de porc per a daurar-los per tots els costats. Quan estiguin, retirarem els peus de l’olla i reservarem.

En la mateixa olla, afegirem les cebes, els alls i els pebrots verds i sofregirem fins que les verdures estiguin tendres i daurades.

Després, afegirem els tomàquets picats i cuinarem per uns minuts més fins que s’estovin.

Serà el moment de tornar a ficar els peus de porc a l’olla i afegirem el vi blanc. Cuinarem fins que el vi es redueixi a la meitat.

Afegirem el brou de pollastre, la fulla de llorer, la farigola i el romaní. Barrejarem tot i portarem a ebullició, a foc lent durant unes dues hores o fins que els peus de porc estiguin tendres i es desprenguin fàcilment de l’os.

Una vegada que els peus de porc estiguin cuits, els treurem de l’olla i passarem la salsa per un colador o un passapurés per a treure les restes d’ossos i verdures.

Tornarem a posar els peus juntament amb la salsa colada, i deixarem quinze minuts més per a que la salsa pugui espessir.

Servirem els peus de porc amb arròs blanc, amb patates o amb qualsevol altre acompanyament que es desitgi.