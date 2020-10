Les petúnies penjants componen un grup de petúnies que tenen en comú que són penjants, compactes, molt floríferes i d’alegres colors. Totes elles resulten espectaculars col·locades en tests o terrines penjants o en grans jardineres, donat el seu destacat desenvolupament, en parterres i fins i tot també sent aptes per al seu ús en rocalles.

Aquest tipus de petúnies, a més de les coincidències compartides abans esmentades tenen en comú un creixement ràpid i molt bona capacitat de brotada, fent-les ideals per a crear grans masses de color amb molt poques plantes. Un dels seus valors a destacar és la bona resistència a la calor, factor molt important a l’estiu i que li permet desenvolupar-se bé des de principis de primavera a ben entrada la tardor.

Quant a l’aspecte general de la planta, al marge de les característiques botàniques pròpies de cada tipus, en major o menor mesura comparteixen unes tiges molt ramificades i d’una certa longitud, fulles més o menys ovalades, de color verd i tacte enganxós, així com flors en forma de trompeta.

Les petúnies penjants són bastant fàcils de cuidar si prestem especial atenció a la seva exposició, reg, abonat i elecció adequada del substrat en cas de trasplantament. La seva exposició ha de ser a ple sol, encara que la semi ombra la tolera bastant bé si no és molt prolongada, i mostra d’això és que són capaces de florir durant dies ennuvolats. Un altre factor a tenir en compte a l’hora de buscar la seva ubicació és que aquesta ofereixi protecció davant els forts vents, ja que poden deteriorar el seu aspecte.

La terra ha de mantenir-se humida constantment, sense arribar a que estigui entollada per a evitar danys en les arrels. El reg ha d’aplicar-se directament sobre el substrat, evitant així que s’espatllin les seves flors. En cas d’haver de regar per aspersió, evitarem els regs al migdia perquè no es danyin les seves flors i fulles, així com a últimes hores del dia per a evitar que la planta passi la nit mullada i s’afavoreixi l’atac de fongs.

Per Floresyplantas.net