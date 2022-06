Títol: Petons

Escriptor/a: COMÍN, Marta

Il·lustrador/a: Marta Comín

Editorial: Zahorí Books

Pàgines: 28

Edat: per als més petits

Heu pensat mai com són, com sonen i per què es fan els petons? Marta Comín ens mostra a través de l’àlbum Petons les mostres d’afecció entre peixos, abelles, ànecs, serps i altres espècies, fins a arribar, òbviament als humans.

Un llibre en cartoné que promou la motricitat fina i l’amor incondicional. El lector observarà aquest contacte físic entre bèsties de la mateixa espècie en diferents escenaris com el mar, un jardí florit, el llac, la selva, el niu o la llar. Tant el text, ple de rimes i d’onomatopeies, com les solapes i les llengüetes conviden els més petits al joc, a la descoberta i la curiositat. Donar i rebre, rebre i donar, amb moviments del cos, de la boca i de les mans. Res més bo per començar! Una obra plaent, tant pel tema com pel format i la proposta gràfica, que de ben segur serà un delit per a petits i grans.

Cristina Correro / Clijcat / Faristol