Petit sisme amb epicentre a Os de Civís que es nota a Andorra

Localització del sisme a Os de Civís (AR+I)

Aquesta passada mitjanit alguns ciutadans del Principat -també de fora del país- hauran notat quelcom d’estrany i és que hi ha hagut un petit terratrèmol amb epicentre a Os de Civís amb una magnitud de 2,2, segons indica l’ICGC.

Per a ser exactes, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya assenyala que el sisme s’ha deixat sentir a les 00:13 minuts d’aquesta matinada. Les mateixes fonts indiquen que s’hauria registrat a una profunditat de zero quilòmetres. Les primeres informacions diuen que no ha ocasionat danys materials ni personals.

Aquelles persones que vulguin informar sobre si han notat el terratrèmol poden contactar amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I) per a posar-ho en coneixement i, així, l’organisme pugui elaborar els seus habituals estudis.