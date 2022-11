“Peter von Kant” de François Ozon

Amb “Peter Von Kant”, el cineasta francès François Ozon aprofundeix en la vessant més cinèfila de la seva filmografia després del remake del clàssic antibel·licista “Remordimiento/Broken Lullaby” (1932) d’Ernest Lubitsch a “Frantz” (2016). “Peter von Kant”, film d’obertura del Festival de Berlín i film inaugural de la secció Perles del recent 70è Festival de Sant Sebastià, és la segona incursió d’Ozon en el cinema del cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) després de l’adaptació d’un guió teatral del mateix Fassbinder a “Gotas de agua sobre piedras calientes” (2000).

Aquest film és un clar tribut a Fassbinder, cineasta provocador, transgressor, turbulent i modern; una figura clau del melodrama europeu, que va filtrar els codis del gènere amb qüestions com la identitat sexual, la immigració o la política. “Peter von Kant” vindria a ser un remake més juganer i menys dramàtic de “Las amargas lágrimas de Petra von Kant” (1972, R. W. Fassbinder). Allà on hi havia una dissenyadora de moda lesbiana ara trobem un director de cinema gai, ambdós enamorats dissortats, però amb resolucions i desenllaços diferents.

Ozon prefereix apostar per un caire lúdic i aires almodovarians en la seva proposta metacinematogràfica, una operació de cinema dins del cinema, on Peter von Kant (Denis Ménochet) és un alter ego de Fassbinder. S’aborden qüestions com l’ego de l’artista o les seves fixacions i debilitats, com el desig que experimenta per Amir Ben Salem (Khalil Gharbia), jove que vol convertir en amant i estrella del seu cinema. Un reflex de la convulsa i tumultuosa vida sentimental del cineasta alemany, enamorat d’El Hedi Ben Salem, protagonista de “Todos nos llamamos Alí” (1974), de desgraciat final.

Retrobem la veterana actriu alemanya Hanna Schygulla en el paper de mare de Peter von Kant, l’actriu que era l’objecte del desig de la protagonista de “Las amargas lágrimas de Petra von Kant”. També juga un rol principal en el film la cèlebre actriu francesa Isabelle Adjani, aquí fent de Sidonie, actriu, amiga íntima i confident de Peter von Kant. Cal destacar la interpretació de Denis Ménochet – en un paper inicialment pensat per al cineasta i actor Xavier Dolan -, actor francès protagonista de l’última incursió cinematogràfica de Rodrigo Sorogoyen, “As bestas”, o protagonista del potent melodrama “Custodia compartida” (2017, Xavier Legrand).