Pesos Russos: per què has d’usar-los i diferències amb les manuelles

Els pesos russos o kettlebells s’han posat de moda i han desbancat, en alguns casos, a les manuelles tradicionals, però la veritat és que tots dos tipus de pesos tenen característiques i utilitats diferents.

El pes rus és un objecte senzill que es compon d’un cos on està gravat el pes que conté, una base aplanada perquè pugui aportar estabilitat, necessària en exercicis en els quals haurem de recolzar-lo en el terra, i una nansa per a poder agafar-lo. Malgrat la seva simplicitat, és un objecte que amaga una capacitat inimaginable per a desenvolupar la musculatura i la capacitat cardiovascular.

La diferència amb les manuelles, bàsicament es troba en el centre de gravetat, ja que la nansa amb la qual l’agafem, desplaça el centre de gravetat del cos a la zona on hi ha el pes. Amb ells poden realitzar-se moviments balístics que no es podrien fer amb les manuelles. Entre els seus avantatges són:

Es treballa amb ells la força i la potència, però també la flexibilitat.

Enforteixen els abdominals i els músculs de l’esquena.

L’adherència, és major en el pes rus que en les manuelles, per la qual cosa els avantbraços treballen més.

Són molt usats en teràpies de rehabilitació d’esquena.

Treballen diversos plans del cos alhora. Amb els pesos russos pots treballar alhora diferents grups musculars, les manuelles se centren en un en concret.

Si el que vols és baixar de pes, són més aconsellables les kettlebells, perquè t’ofereixen una major varietat d’exercicis de força i càrdio al mateix temps, alguna cosa que les manuelles no poden oferir.

Per a triar un bon pes rus, has de tenir en compte alguns consells:

Encara que existeixen molts materials amb els quals es confeccionen els pesos russos, els tradicionals de tota la vida són completament de ferro, si bé per a evitar que es desgastin, que siguin més estètics, perquè facin menys soroll en dipositar-los en el terra o per a millorar l’adherència, molts fabricants els recobreixen de neoprè, vinil o goma. En qualsevol cas, cal evitar els que continguin parts de plàstic, perquè canvia molt l’adherència i l’exercici no serà tan efectiu. Encara que per a alguns exercicis es requereix tenir-ne dos, un és més que suficient per a iniciar-se i per a realitzar multitud d’exercicis, una altra diferència important respecte a les manuelles. Les banyes del pes han de ser corbes i la nansa no ha de relliscar. No compris pesos russos amb les nanses molt primes, la mesura ideal és aquella que ocupa tots els dits.

5. La base ha de ser completament plana, per la qual cosa evita aquelles que siguin irregulars.

No et refiïs del pes que aixeques amb manuelles, no és el mateix que utilitzaràs amb aquesta mena de pes. Per a començar, el recomanable és d’uns 12 kgs si ets home i la meitat si ets dona. Segons vagis adquirint nivell i experiència, podràs passar a pesos superiors.

Malgrat els avantatges que ofereixen no volen dir que siguin millors o pitjors que les manuelles, simplement treballen coses diferents, per la qual cosa l’ideal és anar-los combinant per a potenciar tots els beneficis del teu entrenament.