L’USDA ha rebut queixes de treballadors de la Creu Roja denunciant una situació que els afecta. Asseguren que pateixen amenaces i coaccions per part dels seus superiors i que hi ha hagut destitucions forçoses.

Segons fons del sindicat, els treballadors afectats són els que porten més temps a l’ONG i tenien contractes verbals.

L’origen del conflicte és que ara se’ls volien fer contractes nous en els quals figuraven com a voluntaris, cosa que afectaria els seus drets. Ubach explica que els treballadors “veuen que la intenció de la Creu Roja amb tot el personal fix era passar d’un contracte verbal a un contracte fix, però de voluntaris”, fet que “degradaria la seva situació”. “Per això no hi van estar d’acord i aquest ha estat l’origen del problema”.

És a partir de la negativa a signar el nou contracte que, segons el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, els treballadors van començar a rebre un tracte inadequat.

Els treballadors també denuncien que els responsables de la Creu Roja fan contractacions directes. També hi afegeixen que hi ha irregularitats en la contractacció de serveis com ara el manteniment de vehicles, que s’atorga a amistats de comandaments, així com en la compra dels uniformes a empreses vinculades a l’adjunt del cap d’àrea sense comparar pressupostos.

També denuncien que l’actual adjunt va ser destituït anteriorment com a cap de servei de transport per assetjament i persecució als treballadors, i que fins i tot en va agredir dos.

La Creu Roja lamenta les declaracions de l’USdA

La Creu Roja ha fet públic un comunicat poc abans de les 21h lamentant les declaracions de l’USdA, “que malmeten la imatge de l’entitat, afecten els socis, treballadors, voluntaris i totes les persones que confien en la Creu Roja”. En el document remarquen que “és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic” i recorden que “està auditada anualment per organismes externs”.