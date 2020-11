Perquè passar-se als cosmètics airless, els més segurs i higiènics

L’època que ens està tocant viure fa que cada vegada siguem més meticuloses en qüestió d’higiene. No toquem cap superfície sense, després, rentar-nos les mans a consciència amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. Però ara també som més conscients de les formes en les quals alguns productes es poden veure afectats per bacteris i microorganismes que alterin les seves propietats o ens perjudiquin d’una forma o altra. Per això, cada vegada hi ha més cosmètics airless, que eviten que el cosmètic entri en contacte amb l’aire o amb els dits…

Raons per les quals, sí o sí, et passaràs als cosmètics airless

Si encara no t’havies plantejat la possibilitat de passar-te a les presentacions aireless et brindem quatre raons:

1- Major higiene. No hi ha dubte, cada vegada que obres un pot i hi fiques els dits, entren en el seu interior bacteris que poden acabar degradant el producte. Si comparteixes cosmètica amb la teva parella o filla els motius per a passar-se a l’airless són dobles.

2- Màxima eficàcia. En tenir un mínim contacte amb l’aire, la llum i els bacteris no hi ha risc d’oxidació de les fórmules ni de contaminació. Cal tenir en compte que alguns ingredients com els pèptids es degraden en prendre contacte amb l’aire i disminueixen la seva eficàcia.

3- Millor aprofitament del producte. L’èmbol de pressió al buit dispensa la dosi justa de producte en cada ús, i en idèntiques condicions que acabat de fabricar, amb un màxim aprofitament del contingut.

4- La dosi justa. No malgastaràs producte. En general, s’indiquen en l’envàs les pressions a realitzar per a un bon aprofitament del tractament.

Per bellezactiva.com