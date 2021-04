Permesa la mobilitat entre Andorra i Catalunya

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest divendres que s’ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya per permetre la mobilitat entre els dos territoris, tot respectant les normes sanitàries vigents a una banda i l’altra de la frontera.

Així, els andorrans poden viatjar a Catalunya, amb la bombolla de convivència, i també es poden rebre turistes catalans. Tant en un cas com en l’altre cal complir les normes sanitàries vigents i només es permet trencar el confinament comarcal en la itinerància, però no durant l’estada a la destinació.

Ara bé, tant una administració com l’altra desaconsellen fortament els desplaçaments. “Una cosa és el que està permès i l’altra el que és raonable”, ha manifestat Espot, afegint que les conseqüències de fer un abús d’aquesta possibilitat de mobilitat i de la interacció social “perjudica a tothom”. “Ens hi va la salut de tots”, ha conclòs.

En aquests viatges cal dur el certificat d’autorresponsabilitat català degudament complert i amb la casella de “en trànsit” marcada.

La reunió ha servit també per acordar que en el procés de desescalada, el Govern de la Generalitat de Catalunya es compromet a tenir en compte Andorra amb l’objectiu de facilitar la mobilitat entre els dos territoris. Així, qualsevol decisió futura serà acordada en funció de la situació epidemiològica.

A la reunió hi han assistit, per la part andorrana, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach; el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba; el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Leon; la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas; i el cap de Gabinet del Cap de Govern, Guillem Casal.

Per la part catalana, els representants han estat el conseller d’Acció Exterior i el secretari general, Bernat Solé i Aleix Villatoro; el conseller d’Interior i la secretària general, Miquel Sàmper i Elisabeth Abad; el cap de l’Assessoria Jurídica, Francesc Claverol; el cap de Gabinet, Josep Montané; i la consellera de Salut i el secretari general, Alba Vergés, i Marc Ramentol.

Mobilitat per la frontera francoandorrana

Pel que fa a la mobilitat amb França, el Govern informa que la frontera francoandorrana també resta oberta. El ministeri d’Afers Exteriors destaca que les converses amb l’executiu gal permeten una especificitat per als residents a Andorra, i és que no sigui necessària cap prova PCR/TMA negativa per a desplaçaments d’una durada inferior a 24 hores amb destinació a les departaments de Pirineus Orientals i l’Arieja –fins ara només es permetia aquesta excepció en un radi de 30 quilòmetres a comptar des de la frontera–.

Per a qualsevol altre destí o durada superior a les 24 hores, és obligatori presentar tant una prova PCR/TMA negativa efectuada com a molt 72 hores abans del desplaçament, com el document omplert que pot descarregar-se del següent enllaç: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage. Com sempre, un cop al lloc de destí els visitants hauran de respectar les mesures vigents al territori.