Perill d’allau de 4 sobre 5 i avís taronja per nevades

El servei de Meteorologia nacional i Protecció Civil alerten que el perill d’allau continua sent fort. Es demana evitar les activitats de muntanya fora de les estacions d’esquí. A més, hi ha avís taronja per nevades. S’esperen 90 cm de neu nova als cims, 40 cm a 2.000 metres i 25 cm a 1.500 metres fins dissabte.