Perfum en capes: com dominar perfectament l’art del layering

El teu perfum parla de tu. Però, i si en lloc d’un, portes la teva pròpia barreja? Cada vegada més persones se sumen a la tendència del perfum en capes (layering), una tècnica que permet personalitzar al màxim la teva aroma, combinant dues o més fragàncies fins a trobar una signatura olfactòria que sigui només teva. Però, com tot art, requereix harmonia, equilibri i coneixement. T’expliquem com fer-ho bé, des de les bases fins als trucs dels nassos més experts.
Què és el perfum en capes i per què està de moda?
El layering consisteix a aplicar diferents fragàncies —una damunt d’una altra o en diferents zones del cos— per a crear una aroma única i evolutiva. És habitual en cultures com l’àrab, on es practica des de fa segles, i avui ressorgeix com a tendència global gràcies a marques de nínxol, perfumeries artesanals i xarxes socials.
No és només combinar: és crear una experiència olfactòria feta a mida, que varia segons la teva pell, el teu estat d’ànim o fins i tot l’estació de l’any.
Com començar amb el layering?
1- Menys és més
Comença amb només dos perfums. Un més neutre (com un almesc, vainilla o concorde floral) i un altre més dominant (afustat, especiat o afruitat).
2- Tria bé l’ordre
Aplica primer la fragància més suau o transparent, i després la més intensa. Així no “tapes” les notes més delicades.
3- Respecta les famílies olfactòries
Floral + afustat, cítric + especiat o gourmand + oriental funcionen bé. Evita combinar aromes molt complexes o d’estètiques oposades (per exemple, fougère amb gourmand dolça).
4- Aplica en capes reals o zones distintes
Pots superposar els perfums o aplicar-los en diferents parts: un en el coll, un altre en nines, cabells o escot.
5- Fes proves (millor a casa)
Fes les teves primeres barreges un dia sense compromisos. L’evolució de la fragància és tan important com la primera impressió.
El que has d’evitar si fas layering de perfums
Encara que el layering permet jugar amb la creativitat, no tot val. Algunes combinacions poden saturar, perdre equilibri o, fins i tot, resultar incòmodes. Aquestes són les equivocacions més freqüents (i fàcils d’evitar):
– Usar perfums molt potents que competeixin entre si
– Aplicar massa capes sense sentit
– No esperar uns minuts entre una aplicació i una altra
– No tenir en compte com evoluciona en la teva pell
Quins productes es poden combinar?
A més de perfums, pots fer layering amb:
– Brumes corporals + perfumis
– Olis perfumats + eau de parfum
– Crema corporal aromàtica + perfumi
– Perfum de cabells + perfumi de cos
Tot suma… si està ben pensat.
