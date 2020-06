Pere López: “No podem permetre que a Andorra hi hagin maneres d’escapar a la tributació”

Acabar amb els buits de tributació és una de les voluntats del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. Així ho ha defensat el president del Grup Parlamentari, Pere López, que aquest matí ha defensat durant la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost al Consell General que Andorra perd desenes de milers d’euros per aquesta qüestió. La voluntat sembla, a entendre del PS, que no la comparteixen els grups que donen suport a Govern (ni Demòcrates, ni Liberals ni CC): “pel que hem vist avui, tenen la voluntat de mantenir aquesta possibilitat. Ells juguen amb un cert eufemisme dient que nosaltres volem pujar la pressió fiscal o apujar els impostos als empresaris o als autònoms i nosaltres a hores d’ara justament el que estem proposant és no tocar els tipus efectius de societats”, ha defensat Pere López.

Els socialdemòcrates volen posar fi als abusos que permet l’actual sistema fiscal d’Andorra: un sistema que permet que a través d’una SICAV o d’una societat patrimonial no es pagui res d’impostos de societats ni d’IRPF.

“Les estructures fiscals de les persones que tenen majors possibilitats permeten una tributació global del 0% i és això amb el que volem acabar. Això no és apujar els impostos a les societats ni als autònoms. Defensem que tothom contribueixi en la mateixa mesura un cop els mínims exempts i els mecanismes habituals per no tributació quedin eliminats. El que no podem compartir, i menys ara que hi ha un forat econòmic per la crisi de la COVID, és que hi hagin maneres d’escapar a la tributació” ha manifestat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.