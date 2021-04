Pere López i Pedro Sánchez tracten l’homologació fiscal

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, s’ha reunit aquest dijous amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per tractar temes d’interès en les relacions bilaterals entre Espanya i Andorra. López ha exposat el treball que des del grup socialdemòcrata s’està realitzant per donar a conèixer la feina feta pel Principat en matèria de frau fiscal i les reunions mantingudes amb diversos grups parlamentaris que conformen el Congrés dels diputats sobre aquest tema.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha subratllat les trobades internacionals amb representants com la presidenta d’Alianza Progresista de Socialistas i Demócratas al Parlament Europeu, Iratxe Garcia, i amb els eurodiputats Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Javier López (PSC) i Jordi Solé (ERC) per treballar temes com la problemàtica de la mobilitat internacional arran de la Covid i el passaport verd digital, entre d’altres.

Sánchez i López han coincidit en destacar que la XXVII Cimera Iberoamericana és una oportunitat per donar a conèixer i posicionar Andorra a nivell internacional, tot i que la pandèmia de la Covid-19 hagi provocat que l’esdeveniment no pugui comptar amb la resta de caps d’Estat i de Govern de manera presencial.