Pere López exerceix d’observador electoral als comicis del Kirguizistan

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha estat a la localitat de Cholpon-Ata (Kirguizistan) com a observador electoral en aquest país, en uns comicis que s’han celebrat aquest diumenge. La missió, encomanada pel Consell d’Europa, ha comptat amb 12 membres de l’organisme europeu, així com una trentena de representants de OSCE i una vintena de països.

Aquestes eleccions al Kirguizistan han estat les primeres amb la nova Constitució aprovada i amb un canvi en el procés d’elecció, ja que ha passat de ser proporcional a un sistema mixt. Ha estat “complicat, a nivell de funcionament, per tots els canvis en formats, paperetes, tecnologia, etcètera”, ha explicat López. En aquest sentit, la tecnologia ha tingut un paper molt rellevant per tal d’evitar possibles fraus electorals, una de les principals preocupacions en aquests comicis. “El ciutadà s’identificava a través de la seva empremta digital, una identificació biomètrica que s’introduïa a un escàner que feia un recompte provisional, tot i que després n’hi havia un de final”.

Vetllar pel bon compliment de les eleccions ha estat una de les tasques principals dels membres del Consell d’Europa, una experiència que López ha qualificat com a “molt enriquidora”. “Permet una primera aproximació a una zona culturalment molt diferent a la nostra i a on estan passant molts canvis, sobretot en el darrer any, on hi ha hagut cinc eleccions, un canvi constitucional, un canvi de president i la primera elecció al parlament amb nou sistema electoral i la nova Constitució aprovada”.