Pere López, escollit com nou president del PS

Pere López ha estat escollit com a nou president del Partit Socialdemòcrata juntament amb Gerard Alís com a primer secretari i Pere Baró com a secretari d’organització. López ha destacat en el seu primer discurs com a líder socialdemòcrata on la nova junta té com a objectiu construir un projecte guanyador per Andorra i per a tota la ciutadania amb noves idees i basat en fer un futur millor a través de la transformació i ampliació del model productiu d’Andorra, la importància del multilateralisme i la sobirania nacional, la protecció de l’entorn natural, la lluita contra el canvi climàtic i l’impuls de la formació, l’educació i capacitació professional seran l’eix central de les polítiques socialdemòcrates. “El PS ha de ser el partit d’inspiració ecologista que defensi el medi natural davant els continus projectes que el volen malmetre amb una política ecologista que protegeixi, creï llocs de treball, generi riquesa i benestar. Perquè el nostre és un cor vermell, però també verd.”.

El nou president ha destacat la importància del XVIIIè Congrés del PS que permet reunir tots els socialdemòcrates i iniciar el treball per arribar a la majoria social d’Andorra. “Avui els socialdemòcrates sortirem molt enfortits d’aquest congrés; demostrem una vegada més que estem vius, que tenim idees, que estem preparats i que ens posem a treballar per a construir de nou un futur guanyador per Andorra i els seus ciutadans”. Així mateix, ha subratllat que es posen amb tota la il·lusió per fer un país millor i ha animat a tota la ciutadania a apropar-se i conèixer les propostes del Partit Socialdemòcrata per fer més enriquidor el projecte. “Em vull dirigir especialment als joves d’aquest país perquè tenim la generació més preparada que Andorra ha tingut mai, la generació més inquieta que ha tingut la nostra democràcia. Ells són la generació del canvi, la que ha de fer un salt qualitatiu al nostre país i per això no podem permetre que s’hagin d’exiliar per trobar bones feines o un habitatge digne per poder viure la seva pròpia vida tal com vàrem fer les generacions dels seus pares o dels seus avis”. López ha subratllat que el PS és l’alternativa al Govern actual i ha encoratjat totes les persones que no estan contentes amb les polítiques de Demòcrates per Andorra dels darrers 10 anys i per això el president i la nova executiva posen la mirada en les eleccions previstes per al 2023.

La nova junta del PS treballarà amb les anomenades “5S”, com són la sostenibilitat, la seguretat, la solvència, la solidaritat i la socialdemocràcia. Així mateix, aposta pel diàleg i el pacte amb la resta de forces parlamentàries que vulguin treballar per al progrés del país.

El nou president del Partit Socialdemòcrata ha agraït tot el suport rebut fins ara i ha finalitzat la seva intervenció amb un missatge d’esperança per a tots els ciutadans del país. “Estem orgullosos de ser socialdemòcrates perquè estem convençuts que una Andorra de futur s’ha de construir sota una òptica socialdemòcrata Aquesta és la nostra manera de fer patriotisme i ja està bé que pretenguin que la bandera andorrana és una exclusiva d’ells reconèixer drets i llibertat”.