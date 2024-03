Pere Cornella (EEBE U19) és a les CIT de Cortina d’Ampezzo

L’esquiador andorrà, Pere Cornella (FAE)

Pere Cornella, del grup EEBE U19, es troba a Cortina d’Ampezzo (Itàlia) per a competir als Campionats Nacionals italians de categoria Citadine (CIT). Ahir dilluns va fer un entrenament i un descens a dues mànegues perquè la pista és molt curta. En aquest descens va ser 41è amb 1.45.41, mentre que el vencedor va ser el txec Patrik Forejtek amb 1.39.75.

Avui dimarts, també ha disputat un descens a dues mànegues, on Cornella ha estat 24è amb 1.42.75. La victòria ha estat per a l’austríac Leon Hafner, amb 1.39.06. Demà dimecres l’organització intentarà fer dos supergegants CIT. Demà passat -dijous- la idea és fer dos eslàloms, per a així sumar amb els supergegants i extreure la combinada.