Pere Cornella, 71è a Santa Caterina i Salva Cornella, 20è a Pila

Carlos Salinas i Salvador Cornella entrenant-se (FAE)

Aquest divendres, Santa Caterina, ha acollit l’última cursa de la Copa d’Europa a l’estació italiana, amb l’esquiador del Principat, Pere Cornella, en la disputa del supergegant. L’andorrà ha estat 71è. En una jornada amb poca visibilitat, Cornella ha acabat a 4.19 del guanyador, l’austríac Vicent Wieser (1.08.67), i amb 87.61 punts FIS; lluny dels seus actuals 61.89.

Salva Cornella, Carlos Salina i Martí Llort, també a Itàlia, però a Pila

Avui divendres, en un altre punt de la geografia italiana, s’ha disputat l’eslàlom NJR de Pila amb els EEBE U19 Salvador Cornella, 20è i Carlos Salinas, 47è. La victòria ha estat per a l’italià Lorenzo Gerosa amb 1.21.66, mentre que Salva Cornella ha acabat amb +2.89 amb 62.47, sense millorar els actuals 51.73. Tampoc ha millorat punts Carlos Salinas, que ha estat 47è amb 113.69, quan té 108.33. Per la seva part, Martí Llort ha quedat fora en no completar la primera mànega. Aquest dissabte es disputa un segon eslàlom NJR a la mateixa estació.