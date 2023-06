Perd popularitat el teletreball entre les empreses?

Una persona fent teletreball (Unsplash)

Jobatus, portal d’ocupació a l’Estat espanyol, ha dut a terme una àmplia enquesta en línia a 20.000 empreses, revelant dades impactants sobre el teletreball i la seva popularitat actual en el món laboral. L’enquesta, realitzada a nivell nacional, mostra que el teletreball està experimentant un descens en la seva popularitat, amb un canvi de tendència a la manera de treballar preferida per les organitzacions. De les empreses enquestades, el 65% ha indicat que ha disminuït la demanda de llocs de treball en modalitat de teletreball en els darrers mesos.

Una taula detallada amb les dades recopilades revela les preferències de treball en diferents sectors:

La taula detallada mostra que el teletreball exclusiu és preferit en sectors com ara la tecnologia, on el 40% de les empreses opta per aquesta modalitat, seguit de prop pel sector de la salut amb un 50%. D’altra banda, el treball híbrid és àmpliament adoptat en sectors com ara finances, educació i consultoria, amb percentatges que oscil·len entre el 50% i el 70%.

Mentrestant, sectors com la manufactura i el comerç mostren una preferència pel treball presencial, destacant la importància de la presència física en la realització de les activitats. Aquestes dades donen suport a la idea que cada sector té les seves pròpies necessitats i consideracions en triar el model de treball més adequat.

Treball híbrid en auge: El treball híbrid, que combina dies de treball presencial i remot, és l’opció més popular a la majoria dels sectors, reflectint la creixent demanda de flexibilitat laboral i l’equilibri entre la interacció en persona i els beneficis del treball remot.

Tecnologia i educació lideren el teletreball: Els sectors de tecnologia i educació mostren una tendència més gran cap al teletreball exclusiu, aprofitant la capacitat de realitzar tasques efectivament des de casa.

Preferència pel treball presencial en salut i manufactura: Els sectors de salut i manufactura afavoreixen el treball presencial a causa de la necessitat d’interacció directa amb pacients o la producció física de béns, cosa que explica la menor adopció del teletreball.

Aquestes conclusions ressalten la importància de trobar un equilibri entre la interacció en persona i els beneficis del treball remot. La interacció i col·laboració presencial segueixen sent considerades fonamentals per a estimular la creativitat i fomentar un ambient de treball col·laboratiu, segons el 82% de les empreses enquestades.

En síntesi, l’estudi indica que el treball híbrid és l’opció més popular a la majoria dels sectors, mentre que la tecnologia i l’educació lideren el teletreball exclusiu. D’altra banda, la salut i la manufactura afavoreixen la feina presencial. Aquests resultats ressalten la importància d’equilibrar la interacció en persona i els beneficis del treball remot per tal de promoure un entorn col·laboratiu i adaptar-se a les necessitats de cada sector.