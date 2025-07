Peramola i Tragó organitzen cicles de concerts i de cultura d’arrel

Cartell anunciador del cicle

L’Ajuntament de Peramola i l’associació Ascla Tragonesa potencien la programació cultural al municipi aquest estiu i tardor, amb la respectiva organització d’un Cicle de Concerts i del segon Cicle Cultural d’Arrel de Tragó. Entre els dos esdeveniments, oferiran al municipi prop d’una vintena de propostes diferents, entre concerts, tallers, jocs tradicionals, teatre i espectacles.

Pel que fa al Cicle de Concerts de Peramola, el programa ja va començar el passat dia 21 de juny, amb l’actuació de Babu (inclosa també al Festival Itinera), i continuarà aquest dissabte mateix, 5 de juliol, amb una de les primeres cites del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). A les 8 del vespre a Santa Llúcia, es podrà escoltar el reconegut conjunt Egeria Voices, que l’any 2020 va guanyat el Premi GEMA al millor grup de música medieval.

El següent plat fort d’aquest cicle serà ja el 15 d’agost, a l’Espai Miquel Martí i Pol, amb el concert de Roger Mas. El cantautor solsoní actuarà conjuntament amb Anna&Nunu, en un recital inclòs també al Festival Perifèria.

I ja a la tardor, el 15 de setembre al migdia es podrà escoltar Laura Garí Quintet, a Santa Llúcia. I el 27 de setembre al vespre arribarà una altra de les cites destacades, amb el concert que el veterà i aclamat cantant Miquel del Roig oferirà a la plaça Josep Roca. El dia següent, el 28 de setembre, Miris Way Duo actuaran a l’església de Sant Miquel.

Quant al Cicle Cultural d’Arrel de Tragó, el programa començarà el 10 d’agost amb un concert coral del grup Silvestres i una tarda de jocs tradicionals a la plaça del Vall. Més endavant, el 21 de setembre al Centre Cívic, hi haurà el concert de Mercè i Arnau i un espectacle amb l’Esperanceta. El 27 de setembre, al Centre Cívic, La Vella de Romadriu oferirà un taller de ceràmica. L’11 d’octubre serà el torn d’un taller de cistelleria, amb Lluís Betriu; i el 26 d’octubre, una formació en serigrafia pop-up per a infants i famílies, amb el Taller Tartera de la Seu. El mateix dia 26, al migdia, hi haurà un concert i una ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos.

Per a acabar, el 8 de novembre, La Fanga Escènica representarà l’obra de teatre ‘Dones de flors i herbes’; el 15 de novembre, Formatges Castell-llebre oferirà un taller d’elaboració formatgera; i el 14 de desembre al migdia, a Santa Llúcia, tindrà lloc un concert de Montserrat Isanta Duo.