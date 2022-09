Peramola ha acollit l’acte institucional de la Diada de Catalunya a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran

Aquest dimarts ha tingut lloc l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. L’acte s’ha celebrat a l’Espai Miquel Martí i Pol, al municipi de Peramola (Alt Urgell), en un indret situat al costat del barranc que dona nom al municipi.

L’acte, que ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, i del delegat territorial del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha tingut l’objectiu de visualitzar la importància de la literatura com a eina que reflecteix l’esperit i la realitat del Pirineu, part indestriable de Catalunya i del seu sentiment nacional.

És per aquest motiu que l’eix central de l’acte ha estat una taula rodona d’escriptors i escriptores del Pirineu i de prestigi reconegut (Roser Guix, Pep Coll, Albert Villaró, Jordi Mir i Josep Espunyes) moderada per la periodista pallaresa Marta Lluvich. Durant aquesta taula rodona s’ha debatut sobre el paper de la literatura i dels escriptors al Pirineu, i de la relació del Pirineu amb el món literari català, així com la dificultat afegida per a donar-se a conèixer en aquest sector.

També s’ha reivindicat el paper de la variant nord-occidental dins la llengua catalana, i la necessitat de des descentralitzar la producció literària i editorial. Durant l’acte s’ha pogut gaudir de l’actuació musical del grup de folk tradicional del Pirineu, La Sonsoni.

L’alcalde accidental de Peramola, Joan Puig, ha agraït el fet que des del Govern s’hagi escollit el seu municipi com a seu de la Diada Nacional de Catalunya al Pirineu i Aran, i ha destacat la relació del seu municipi amb diversos escriptors, com Ramon Besora o bé el mateix Josep Espunyes que en són originaris.

El delegat territorial del Govern, Ricard Pérez, ha posat en valor el paper de la literatura com un dels elements centrals de la cultura, “que ens enriqueix i ens fa més forts com a societat, i és un element central de la nostra identitat nacional”. En aquest sentit, ha agraït la presència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a l’acte, que lidera un dels departaments que es desplegaran properament amb uns serveis territorials a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

També ha volgut recordar les tasques dels professionals i voluntaris que han lluitat contra les flames dels incendis d’aquest estiu. Finalment, ha clos la seva intervenció remarcant el paper de les dones que han contribuït a escriure la història de Catalunya, i que han estat invisibilitzades o silenciades, tal i com s’emmarquen els actes del Govern per a la Diada Nacional d’aquest 2022.

L’escriptor Josep Espunyes, guardonat de la Creu de Sant Jordi aquest 2022, ha realitzat un parlament reivindicant el paper del Pirineu dins la societat catalana, la professió d’escriptor, així com de la necessitat d’incentivar des de les institucions l’acte de l’escriptura, i també de protegir la llengua catalana com a patrimoni cultural català.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha afirmat que “tot el que té a veure amb la Diada del nostre país és sempre especial i sentit” i que aquesta celebració“ ens recorda el compromís de la societat catalana per la llibertat”. En aquest sentit, però, ha lamentat que “la nostra llibertat no és completa” perquè “encara tenim companyes i companys a l’exili i centenars de persones represaliades”.

També ha ressaltat que cal el suport “del conjunt de la ciutadania, del país sencer” per a “continuar insistint amb tota l’energia i amb tota la nostra convicció en la defensa de l’amnistia i l’autodeterminació perquè són les millors eines per a acabar amb la repressió i la via més inclusiva i democràtica per a resoldre el conflicte polític amb l’Estat espanyol”.

La consellera de Cultura ha destacat que l’objectiu és viure en “una Catalunya pròspera, feminista, verda i democràtica; una Catalunya per a tothom” i que ha assenyalat “la cultura i la llengua, el català i l’aranès, tenen un rol fonamental en la construcció del país perquè la cultura és un poderós instrument de canvi, i la llengua, un element de cohesió essencial”.

Per a finalitzar l’acte s’ha entonat Els Segadors a peu dret, que ha donat lloc a un petit refrigeri. L’acte, que ha aplegat un centenar d’assistents, s’ha organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Peramola.