Quan ens enfrontem a conflictes socials que ens afecten i que ens porten a qüestionar-nos com a comunitat, sempre surt a flotació el tema dels valors i específicament, la manca d’ells en el nostre actuar. No sé dir si és que per moments els oblidem o és que posem altres coses per sobre depenent dels nostres interessos, però el que sí sé és que això no pot continuar, perquè no s’arriba a cap costat amb la violència, la falta de respecte i la manca de tolerància.

Diuen que tots som iguals però, en realitat hi ha la igualtat? Com és possible que hi hagi persones amb extrema riquesa mentre que altres no tenen ni per menjar?

No es tracta de donar tot el que tenim a les persones que ho necessiten, es tracta de donar les mateixes oportunitats a tota la societat perquè en conjunt busquin el que realment vulguin aconseguir en la seva vida i així arribar a una societat imparcial en tots els aspectes per aconseguir ser una millor societat.

Molts diran que també es necessita aplicar una millor qualitat educativa, treballs dignes que projectin a un millor futur per als joves, sense cap dubte tenen tota la raó. No n’hi ha prou només el benestar personal, espiritual i moral, necessitem determinar canvis forts i substancials en la joventut, com decisions que puguin assolir l’abast de l’èxit a tot nivell.

A més del compromís personal, cal la creació d’ajudes públiques que vagin encaminades a la joventut, que els beneficiïn i siguin integradores per poder solucionar els problemes que avui en dia travessen.

No tot ho donarà una llei, ho tenim clar, però són espais que s’obren per generar canvis. Cal també que cada jove integri la formació personal i projecti l’ànim i esperit de lluita constant.

Deixem ja, això de res ens serveix, tractem de donar-li solució als problemes, siguem agents de canvi i deixem de veure com el nostre amic o company treballa per la resta, involucrem i traiem endavant a aquest país que tant necessita d’idees noves i renovadores , enfocades a millorar els aspectes socials que ens afecten a la vida.

Moltes persones per més que vulguin expressar-se no tenen la confiança suficient per a fer-ho a causa que senten que no formen part de la societat, que no compten amb el poder necessari o que simplement que no els faran cas. En el meu punt de vista, una societat té molt per donar si està unida.

En existir problemes dins d’una mateixa societat tot canvia i les persones comencen a veure per pròpia fi sense pensar en els altres i aquí és on els veritables problemes comencen.

Un país just és un país que busca el millor per als seus ciutadans. Tant rics com pobres tenim els mateixos drets, ningú ha de ser utilitzat ni de bon tros discriminat.

En voler un millor país, estem buscant un millor ambient social per a tots ple d’oportunitats i beneficis.

Generositat és una virtut que si una societat desenvolupa, la seva esperança de ser cada vegada millor serà més gran.