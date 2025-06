Per terra i per mar: Catalunya experimentarà la seva primera onada de calor entre el dissabte i el dimarts

Un termòmetre indicant una temperatura alta (Niwat Khongpraphat. iStock / Getty Images Plus)

Es registren diversos dies amb una temperatura molt elevada a tota Catalunya i tot apunta que continuarà sent així. Lluny de minvar, la predicció des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indica que s’acosta una onada de calor: a partir de dissabte es podran superar alguns llindars de calor, sobretot a Ponent, i es mantindrà així durant quatre dies consecutius (fins dimarts 1 de juliol). A més, és important remarcar que aquesta onada de calor no s’està donant només a nivell continental, sinó que també s’està immers en una onada de calor marina al Mediterrani occidental.

“La temperatura de la superfície del mar estan molt per sobre de la mitjana climàtica per aquestes dates”, apunta Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Per exemple, a l’Estartit el 20 de juny la temperatura superficial de l’aigua va arribar als 23,1 °C, tal i com mostren les dades de l’observador de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) Josep Pascual. Aquesta xifra suposa una anomalia de +2,6 °C respecte de la mitjana del període 1998–2022 (20,5 °C), i és més pròpia de finals de juliol que no pas de finals de juny.

“Sovint ens quedem només amb la informació del que passa a nivell terrestre i no presentem l’atenció que es mereix a la temperatura del mar. Malauradament, les onades de calor marines a la Mediterrània s’han intensificat en freqüència, durada i intensitat com a conseqüència directa del canvi climàtic i això impacta greument ecosistemes marins com les praderies de posidònia i els coralls, i activitats econòmiques com la pesca”, indica Marc Prohom, cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).





Per terra

La predicció indica que, després de la lleu afluixada tèrmica de dijous, a partir de divendres i sobretot durant el cap de setmana la temperatura tornarà a pujar i es preveu una nova calorada que s’allargarà, com a mínim, fins a mitjans de la setmana vinent. Per tant, “el mes de juny acabarà amb una calor persistent i desbocada”, apunta Segalà.

Entre dissabte i diumenge els valors màxims s’enfilaran fins a fregar o superar puntualment els 40 ºC a Ponent i a les terres de l’Ebre, estaran entre 34 i 39 ºC a la resta de l’interior, mentre que al litoral les màximes es quedaran entre 30 i 34 ºC. A causa d’aquesta previsió, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès avisos de ‘Situació Meteorològica de Perill per calor’ per al dissabte i diumenge, i com que aquesta situació es podrà mantenir com a mínim fins a l’1 de juliol, es preveu que correspongui a una onada de calor, sobretot a la zona de Ponent.

A més, les temperatures nocturnes es mantindran persistentment altes, amb mínimes que en molts sectors del litoral quedaran per sobre dels 22 o 23 graus. A mitjà termini es preveu una lleu baixada de la temperatura a partir de dimecres 2 de juliol, tot i que la resta de setmana seguirà per sobre de la mitjana climàtica.

A banda, tot i que no es preveu l’arribada de pertorbacions acompanyades de pluja, durant les tardes, fruit de la mateixa calor, es produiran xàfecs i tempestes locals, especialment al terç nord de Catalunya, que puntualment aniran acompanyades de calamarsa o pedra i podran ser de certa intensitat.





Per mar

Les observacions diàries de l’observador de l’Estartit, Josep Pascual, amb una de les sèries més llargues i contínues de dades oceanogràfiques costaneres, confirmen la situació excepcional. Els 23,1 °C del dia 20 de juny representen una de les anomalies més marcades registrades en un mes de juny, i avancen més d’un mes l’escalfament de la temperatura superficial del mar al litoral català.

A més, fonts externes com el Mediterranean Heat Waves Monitoring Service del servei marítim de Copernicus, que es basa en dades de satèl·lit proporcionades per l’ICATMAR, indiquen que s’està en una situació que supera el percentil 90 climàtic, un llindar considerat indicador d’onada de calor marina. I la previsió és que continuarà pujant: “donada la persistència de la dorsal sobre el sud-oest d’Europa, que es tradueix en estabilitat i temperatures anormalment altes, es preveu que la temperatura superficial del mar continuï pujant a mitjà termini”, apunta Segalà.





Tendència en alça

Aquest augment de temperatures al mar no és un fet aïllat del 2025, sinó que s’emmarca en el context de canvi climàtic: està creixent tant la freqüència com la intensitat de les onades de calor marines. Segons apunta Prohom, “la mediterrània està considerada un punt calent del canvi climàtic i per això aquest fenomen es caracteritza per augments anòmals i sostinguts de la temperatura superficial del mar, sovint per sobre de la mitjana climàtica estacional”.

En la mateixa línia se situen els informes de l’IPCC; concretament l’AR6 informa que la temperatura mitjana de la superfície del mar a l’Atlàntic i la Mediterrània ja ha augmentat entre 0,25 ºC i 1 ºC des del període de 1982-1998 i que la freqüència d’onades marines a Europa ha pujat a més de dos per any, especialment des de l’any 2000. Fins i tot, ha arribat a una freqüència de 2,5-3 onades de calor a la Mediterrània Oriental, amb una durada mitjana de 10 a 15 dies. Segons apunta l’European Environment Agency en escenaris de moltes altes emissions (RCP8.5), la durada anual de les onades de calor marines es podria multiplicar per 20 al llarg de tota la costa europea.