Per Sant Jordi, “El maldito contenedor”, de Víctor Rubio (Arcadia Project)

Coberta del llibre “El maldito contenedor”, de Víctor Rubio

La Diada de Sant Jordi és, per antonomàsia, una de les jornades més importants per a la cultura catalana, sinó la que més. Milions de roses i llibres es regalen cada 23 d’abril i es veuen les cares de felicitat de la gent que passeja pels carrers i places de pobles i ciutats. En ocasió d’aquest dia màgic, la Librería Náutica rescata al catàleg una obra imprescindible del col·laborador, i soci de Naucher, Víctor Rubio: “El maldito contenedor. El aplastante triunfo de un sistema de transporte”, editat per Arcadia Project, el 2021. Val a dir que, Rubio, és també col·laborador d’aquest diari digital, Fòrum.ad.

D’aquesta obra i de l’autor, l’editor, Juan Zamora, escrivia fa uns mesos el següent:

«Amb paraules clares i frases senzilles, Víctor Rubio desgrana la màgia del contenidor, més barat, més ràpid, més segur, i ens condueix pels secrets del seu transport.»

Per a Zamora, “la genialitat de l’escriptor ha introduït la història, la política, la nostàlgia del passat i els comentaris crítics perquè el manual es llegeixi sense esforç. Tot això sense perdre mai de vista la màxima de Baltasar Gracián: el que és breu, i bo, dues vegades bo.»

Es tracta d’“un llibre exquisit”, amb una “prosa sense pretensions, senzilla i cristal·lina”, en què Rubio incideix en la ironia, “sense sarcasme ni ànim mordaç, com a instrument de complicitat amb el lector”.