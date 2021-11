Per què un gos se segueix i mossega la cua?

Segons sembla, la cua és una part del cos d’un cadell que és al·lucinant per a ell, sobretot si no té altres companys de joc. En el cas dels gossos adults, tendeixen a no perseguir les seves cues com ho fan els cadells. Especialistes diuen que aquesta activitat, si es torna freqüent, pot ser realitzada perquè entren en un estat d’ansietat i avorriment.

Els gossos amb problemes d’ansietat poden registrar un desordre compulsiu en persecució de cues, no obstant això la probabilitat és summament baixa, perquè només al voltant del dos per cent de la població canina tenen trastorn compulsiu caní.

Alguns dels factors següents podrien afectar la seva salut: Estar en petits espais on el moviment estigui limitat, la presència de puces o altres bestioles, que sigui una situació congènita, o que tingui uns nivells de colesterol alt, que podria afectar el seu estat d’ànim.

Davant aquestes situacions, s’aconsella acompanyar el gos a fer més temps activitat física i mental, recomanant en aquest cas, establir una rutina de passeig diària amb una durada mínima d’una hora i mitja. També va bé fer practicar a casa d’exercicis d’activitat mental.

Visita de forma regular al veterinari per a la revisió mèdica de la teva mascota.

Per wikifaunia.com / AMIC – Tot Sant Cugat