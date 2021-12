Per què tremolen els gossos?

Els tremolors en els gossos es poden deure a un problema físic o psicològic, i és important que ens fixem en quin tipus de tremolor tenen, i consultar amb un especialista.

Molts cops tremolen per motius com les baixes temperatures, però molts per algunes malalties que els creen malestar, com la febre o la hipoglucèmia. Les races de grandària més petita són més propenses a tremolar, ja que tendeixen més a baixades de sucre i regulen amb més dificultat la temperatura del seu cos.

Pot donar-se el cas que la nostra mascota hagi ingerit algun fàrmac o substància tòxica; i per això cal anar amb compte.

També pot ser que els nostres gossos tremolin a causa d’algun problema psicològic com la por. Moltes vegades hem vist al nostre gos tremolar en sentir sirenes, trons, petards, etc. L’ansietat i l’excitació també poden desembocar en tremolors.

També per raons psicològiques, els gossos de raça petita són més nerviosos i hiperactius que els grans, i per això, tendeixen a tremolar més.

El millor és acudir al vostre veterinari, ja que els motius pels quals el nostre gos tremola poden ser varis. Cal recordar que el tremolor en ells no és com el nostre, ja que pot deure’s a dolors, trastorns del sistema nerviós, hiperactivitat, por, etc. Si no posem remei, amb el temps els tremolors poden convertir-se en un estat patològic o poden estar sofrint alguna malaltia sense que ens n’adonem.

Per wikifaunia.com / AMIC – Tot Sant Cugat