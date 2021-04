Per què som com som?

La nostra personalitat es crea a partir de la mitja de les cinc persones amb les que interactuem habitualment, si ens ajuntem amb gent negativa, pessimista, poruga, mandrosa, etc, nosaltres serem com elles, en la mateixa direcció, si ho fem amb gent alegre, divertida, optimista, etc, passarà exactament igual, però en aquest cas tindrem una actitud positiva. Aleshores, vigila amb qui t´envoltes.

Per a tenir una bona mitja, 3 de cada 5 amics han de ser alegres, si no, la teva estadística sortirà negativa. El càlcul és senzill de fer, els companys de feina i la família en ser persones que no triem, sinó què venen imposades, compten como una unitat cadascuna. Com veuràs de tu depenen les altres tres, ets tu qui triarà la teva actitud envers el món. Tingues present què segons les coses que vegis i sentis, així n’aprendràs, sortiràs intel·lectual, educat, responsable, estalviador, aventurer, etc. o pot ser just el contrari, pots sortir maleint la teva sort. Si el teu ambient és optimista, et motivarà a aconseguir els teus objectius personals, però si és pessimista o fins i tot tòxic, et motivarà a abandonar qualsevol millora que vulguis fer a nivell personal.

Els programes de televisió, de ràdio i de qualsevol canal d´internet, ens diuen molt del nivell intel·lectual de la persona que ho mira. També es reflecteix en la seva preferència literària, aleshores, si vols saber com és una persona, fixa’t d´on treu la informació i entendràs la seva manera de ser, les seves pors i alegries. A partir d’aquí podràs saber si la seva amistat t’aportarà algun benefici intel·lectual o per contra, et destruirà neurones. Una vegada ho tinguis clar, no tinguis por d´invertir temps en elles, podeu anar a sopar, al cinema, al gimnàs, a passejar, on més estiguis a gust. Estaràs creant la teva forma de ser o si més no, modificant-la.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri