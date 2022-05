Per què s’assequen les fulles de les teves plantes

Tenir una planta d’interior és senzill i ajuda a revitalitzar la teva casa. Això sí, necessiten cures, ja que sinó podrien assecar-se les seves fulles. Hi ha 5 motius pels quals tens les fulles de les plantes d’interior seques i alguns d’ells són poc coneguts. Vols conèixer-los?

Poca aigua

En veure les fulles seques de la planta, el primer en què pensem és que s’ha assecat per la falta d’aigua. I aquesta és una de les principals raons per les quals les fulles s’assequen. L’error més comú sol ser tirar la mateixa quantitat d’aigua en cada estació, quan la planta necessita unes quantitats diferents segons l’època de l’any. També hauries de controlar la humitat de l’ambient i adaptar-la a l’espècie que estiguis cuidant.

Massa quantitat d’aigua també asseca les fulles

El primer impuls que sentim quan veiem una planta seca és la de regar-la sense parar. Això és incorrecte, ja que podria ofegar a la planta: les arrels estan plenes d’aigua, impedint l’absorció de nutrients i desembocant en la mort de la planta.

Arrel saturada

Quan l’arrel és massa gran per al seu recipient, no podrà absorbir correctament l’aigua i l’adob i la planta podria morir. Per aquest motiu, cal trasplantar la planta a un contenidor major, amb la finalitat que pugui continuar creixent i absorbir tots els nutrients.

Massa sol

Les plantes també necessiten el sol per a créixer i fer la fotosíntesi. Això sí, igual que ocorre amb l’aigua, l’excés de sol tampoc és bo. Això és perquè podria arribar a cremar-les.

Grans corrents d’aire

Depenent de l’espècie que hagis triat, serà més o menys resistent a l’aire. Si notes que l’excés d’aire podria estar afectant la teva planta d’interior, hauries de canviar-la de lloc a casa, posant-la en un lloc més allunyat dels corrents. Igual que ocorre amb l’excés de llum, allunyar-la de l’excés d’aire hauria de millorar la salut de les seves fulles.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat