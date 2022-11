Per què mengem allò que mengem?

Abans de tot s’ha de diferenciar entre menjar i alimentar-se perquè encara que semblin sinònims son dos conceptes diferents ja que el primer pot explicar la fam psicològica i el segon la nutricional. És un fet científic que els aliments influeixen sobre les nostres emocions i viceversa, que les emocions influeixen sobre la fam i el tipus d’aliments que mengem.

Per això mateix quan estem alterats, ja sigui per ansietat, angoixa, depressió, nerviosisme, alegria, eufòria, etc. mengem aliments diferents i sobretot, en la seva quantitat. Li estem canviant la funció a l’alimentació i en comptes de fer-la servir per a nodrir-nos ho estem fent per a solucionar alguna carència emocional o també per a ajudar en la seva regulació.

Moltes vegades és per a reduir el nivell d´estrès, per a no estar tristos, per a dormir millor, perquè estem avorrits o tot el contrari, perquè estem contents o eufòrics i ho celebrem menjant de més, ometem la fam i mengem fins tenir mal de panxa. Alguns exemples són les bodes, comunions, festes de Nadal, aniversaris i qualsevol altra reunió entre amics i familiars.

La qüestió és que el menjar funciona igual que qualsevol addicció, si el cervell interpreta que és plaent i genera benestar és que és saludable i, per tant, en vol més. De forma semblant actua la fam, però transformant-nos el caràcter, ens torna agressius i fins que no mengem, no ens calmem.

En aquest moment, trobar aliments passa a ser la nostra prioritat però el seu tipus ja dependrà dels nostres costums i motius personals, si ho fem basats en la dieta equilibrada, en el seu preu, cuidar l’aspecte físic o per les consignes del metge. La qüestió és que el nostre organisme vol sobreviure i ens està avisant que no li queda energia per a funcionar. Aleshores, una manera de diferenciar la fam és analitzant el motiu d’aparició de les emocions, si ho estan fent pels sentiments que estem vivint o, per contra, estan condicionant el sorgiment dels sentiments com per exemple, el de mal humor.

