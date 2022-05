Per què l’exercici físic és clau per a millorar la qualitat de vida

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer almenys 150 minuts d’exercici moderat a la setmana, que equival a caminar 30 minuts a pas lleuger, almenys cinc dies. Tanmateix, la majoria no complim amb aquests mínims. De fet, s’estima que entre el 30% i el 40% de la població adulta és sedentària, és a dir, fa activitat física amb poca freqüència. Aquesta inactivitat està directament relacionada amb el nostre estil de vida.

La falta d’activitat física és el quart factor de risc per a la salut en el món. Afecta a tota mena de malalties, incloent-hi les no transmissibles, com són les malalties respiratòries i cardíaques, la diabetis o el càncer. De fet, deixant a un costat el pes corporal, són diversos els estudis que relacionen la inactivitat física amb el càncer de mama i el de còlon.

Així doncs, fer exercici físic comporta millores en el funcionament del cor i els pulmons i dels músculs i ossos. A més, cal destacar que l’activitat física no sols redueix el risc de patir càncer o malalties no transmissibles, sinó que quan ja patim alguna malaltia pot ajudar-nos a millorar la nostra qualitat de vida.

Com incorporar l’exercici físic en el dia a dia? És important reflexionar sobre la utilitat de fer exercici, els beneficis que aportaria, així com, quines activitats es volen fer i s’és capaç de dur a terme. Si ja s’ha creat una rutina d’activitat, sens dubte és un gran pas per millorar la salut.

És molt valuós no perdre aquesta rutina. Per això, es poden buscar nous espais d’activitat física que no s’hagin fet fins al moment, que contribueixin a mantenir la motivació i complementar l’exercici que ja s’està fent.

Si es porta temps sense fer cap activitat, el més probable és que no es tingui la mateixa forma física. Per això, és crucial prendre-s’ho amb calma i prevenir les lesions. És necessari mesurar les capacitats actuals i anar progressant a poc a poc.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat