Per què hem d’apostar per accessoris originals

Tot i que actualment els vehicles vénen equipats de fàbrica de forma molt completa, són diversos els motius pels quals volem personalitzar el nostre automòbil en funció de les nostres necessitats. Des d’instal·lar cadiretes o accessoris per als nens fins a col·locar un cofre o portabicicletes per a les sortides. També per la nostra professió, per a transportar mercaderies, o per tenir mascotes podem voler instal·lar accessoris com reixetes, entre d’altres.

Quan decidim recórrer a aquests accessoris i recanvis no oficials, ens exposem a una sèrie d’inconvenients, principalment a la falta de rigor a l’hora de manufacturar-los. Aquests fabricants manquen sovint dels estudis previs i la documentació tècnica necessària amb la que sí que compten els fabricants autoritzats. I fins i tot sovint prescindeixen de testar els prototips.

Com a resultat, podem trobar des de peces que no encaixen bé, les que no compten amb un bon acabat estètic, o les que es deterioren al cap de poc pels materials de baixa qualitat. O, més perillós, que es trenquin o deformin i ens posin en una situació de risc.

És cert que els recanvis originals són més cars, entre altres coses perquè han passat més controls i millors processos que les còpies, però ofereixen una fiabilitat i durabilitat que agrairem a la llarga, a més d’una sèrie de prestacions i serveis que no ens oferirà un altre producte.

Per motorpasion.com