Per què és millor buscar feina abans de l’estiu?

La primavera no només porta un rebrot de la flora i fauna, sinó també és una oportunitat ideal per a aquells que estan avaluant un canvi laboral. Amb la primavera emergeix una renovada sensació de vitalitat i motivació que impulsa a buscar nous horitzons professionals abans de l’arribada de l’estiu.

El final de la primavera i principis d’estiu constitueixen un moment crític en la cerca de feina. A mesura que el mes de juliol s’apropa, la ment de molts ja comença a divagar cap a les vacances, i amb això, els processos de contractació es desacceleren.

Les oficines de Recursos Humans, com qualsevol altre departament, mereixen i prenen les seves merescudes vacances, provocant una reducció en l’energia i la velocitat de les operacions. L’agost, com es preveu, és un mes de ritme extremadament lent. És per això que iniciar la recerca de feina ara mateix, si és possible, és d’una importància crucial.

Una vegada hagis pres la decisió de perseguir el teu somni professional, és vital apuntar amb determinació. No pots permetre que res ni ningú et detingui en aquest camí. Cal que et venguis a la perfecció durant les entrevistes. El teu currículum no pot dir-ho tot de tu. Prepara un petit discurs sobre tu mateix, concís i conceptual, que mostri les teves habilitats i motivacions per a optar a aquesta posició. Això no només facilitarà la feina de l’entrevistador, sinó que també serà molt beneficiós per a tu.





