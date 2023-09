Per què ens fa por anar a teràpia?

Un home anant a teràpia al psicòleg (iStock)

Moltes persones es mostren reticents a anar a teràpia, principalment, pels estigmes socials, i el desconeixement que hi ha sobre el que és la psicoteràpia. Una sessió de psicoteràpia és, en termes generals, un diàleg entre un professional de la salut mental i la persona que acudeix a la seva consulta, amb la finalitat de conèixer què és allò que li preocupa al pacient i com se’l pot ajudar a solucionar-ho.

El professional de la salut mental és algú especialment entrenat per a escoltar amb empatia, sense jutjar, sense emetre opinions personals, amb paciència i, sobretot, amb ètica professional per a salvaguardar la confidencialitat del consultant. Li proporciona estratègies que li permetin comprendre el perquè del que li succeeix i prendre decisions sobre aquest tema, és a dir, és la persona que acudeix a la consulta qui decideix sobre la seva vida i circumstàncies, mai el psicòleg.

Quedi clar: Anar a teràpia no és “de bojos”. No és feble ni covard qui acudeix a psicoteràpia. Tot el contrari: Es necessita molt valor per a reconèixer que necessitem ajuda i atrevir-se a provar solucions noves. Tampoc estem “bojos” per tenir, com tothom en algun moment, dubtes, pors, tristesa, angoixa o ansietat.

Així que, si estàs passant per alguna crisi emocional, anima’t a acudir a teràpia, a conèixer-te més a tu mateix i a aprendre noves eines per a enfrontar la vida i les seves vicissituds.