Coberta del llibre “Per què els elefants no tenen càncer?”

Títol: Per què els elefants no tenen càncer?

Autor: Diversos científics

Pàgines: 256

Editorial: Rosa dels Vents

Quin és l’origen de les espècies? Com ens orientem a l’espai? Podríem nedar en una piscina de mel? Per què el càncer no afecta igual a totes les espècies? El nostre entorn és ple de fenòmens que amaguen grans incògnites. La ciència ens permet entendre el món on vivim i interpretar els canvis que vindran. Us animeu a disseccionar-la?

Els autors d’aquest llibre, tots ells membres de la plataforma Neurones Fregides, provenen de branques científiques diverses i demostren en aquestes pàgines com la ciència està interconnectada, talment una xarxa neuronal. Amb un to divulgatiu i proper, responen preguntes que sempre ens hem fet sobre tot el que ens envolta i ens acosten la ciència com mai ens l’han explicada.





