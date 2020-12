Per què cau el cabell? Quan començar a preocupar-te

Enguany tot s’està ajuntant: la tardor i l’estrès que suposa la incertesa sanitària, econòmica i social, derivada de la COVID-19. El resultat: el cabell cau encara més. Si t’has preguntat per què cau, la resposta es dibuixaria en termes d’estrès, desequilibri hormonal, mals hàbits alimentaris, problemes de microcirculació en el cuir cabellut, etc. Però, quan has de començar a preocupar-te?

A vegades pensem que aquests cabells que trobem en el raspall són el signe inequívoc de que estem perdent el cabell, però no ens hem de preocupar si la quantitat ronda els 100 cabells diaris. Això es considera normal. Quan la pèrdua és major i persisteix en el temps és el moment de buscar solucions que evitin la situació d’angoixa que pot arribar a crear l’alopècia.

Cal diferenciar entre caiguda del cabell i alopècia. La primera és una part del cicle vital del cuir cabellut que s’equilibra amb el naixement de nous pèls. Els especialistes consideren que és normal perdre entre 50 i 80 cabells al dia. Si augmenta la seva pèrdua, és quan suposa un veritable problema per a un 77% de dones i un 52% d’homes. Quan cal començar a preocupar-se? Quan cada dia perdem més de 100 cabells.

Quantitat Vs. Qualitat

El problema de l’alopècia no és qüestió de quantitat sinó de qualitat. L’important és que el pèl es recuperi amb un altre que acabi aconseguint les mateixes característiques que el que s’ha perdut (grandària, color, gruix).

El cabell no és una estructura morta, tot el contrari, està sotmès a una sèrie de cicles que cadascun sofreix de manera individual, és a dir independentment del que té al seu voltant. De manera que viu una sèrie d’etapes: la primera, de creixement o anàgena, dura entre 2 i 6 anys; la segona de repòs o catàgena ocupa al voltant de 3 setmanes; i la tercera de caiguda o telògena que transcorre al llarg de 3 a 4 mesos i suposa la pèrdua de 80 a 100 cabells al dia.

Per què cau el cabell a la tardor i primavera

L’alopècia estacional es produeix a conseqüència d’una alteració del cicle. A l’estiu a conseqüència de la calor, de la radiació ultraviolada i per petites alteracions en el ritme circadiari hormonal, el cicle del cabell se sincronitza, és a dir, no es produeix un cicle individual d’aquest, com es fa en la resta dels mesos de l’any, i tots els cabells creixen de manera ràpida i cauen de manera ràpida.

Però… Podem fer alguna cosa per a recuperar aquesta alteració del cicle pilós? En principi sí, ja que es recuperarà en termini d’uns tres mesos de manera espontània, encara que per descomptat molts tractaments resulten efectius, tampoc estarien justificades teràpies agressives. L’ús d’alguns productes que continguin vitamines o aminoàcids, entre altres actius, poden ajudar a una millor recuperació.

No és necessari modificar els hàbits higiènics. No per rentar més el cabell caurà més. El cabell que cau amb la rentada o el pentinat està malalt i acabarà perdent-se en un breu espai de temps. No obstant això no hem de minimitzar el problema i cal realitzar els estudis necessaris per a descartar altres patologies que poden simular aquesta alopècia estacional. El que sí que pots fer és utilitzar per a la rentada un xampú específic que li aporti al cabell actius que el reforcin.

Consells per a mantenir el cabell durant més temps

Pots rentar-te els cabells amb freqüència, sempre segons les teves necessitats. El mite de que rentar-se els cabells tots els dies afavoreix la caiguda del cabell és fals.

No usis el gel de dutxa per al cabell, la seva composició no és la idònia. El xampú ha de ser suau i adaptat a la teva mena de cabell.

L’assecat més beneficiós per al cabell és el natural. Primer convé fer un lleuger assecat amb una tovallola, sense fregar, només embolicant el teu cap amb la tovallola i deixant que aquesta absorbeixi l’aigua. Després, si uses l’assecador, fes-lo a baixa potència, sense localitzar-lo en el mateix punt i respectant una distància prudencial.

No són aconsellables els pentinats que suposen tensió del cabell, perquè poden donar lloc a una lenta però segura caiguda del cabell.

Tallar-se el cabell «al zero» no el fa créixer més. Sanejar-ho regularment per a mantenir el seu aspecte saludable sí que és beneficiós.

El greix no fa caure el cabell, encara que totes dues circumstàncies solen anar associades. En el cas de l’alopècia mantingues una higiene correcta.

Si et cau el cabell posa’t en mans del Dermatòleg, ell determinarà les seves causes i prescriurà el tractament adequat.

