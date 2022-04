Per què alguns aliments et ‘repeteixen’?

Qui no ha sentit mai l’expressió “es repeteix com l’all”? Però per què alguns aliments es repeteixen després de menjar-los? És una conseqüència de la digestió. Vegem-ho.

La degradació dels aliments amb els sucs gàstrics durant la digestió produeix diferents gasos i alguns porten substàncies volàtils dels mateixos aliments. Part d’aquests gasos sortiran per la boca com a rots. Alguns aliments com el cogombre, la ceba i l’all són més propensos a deixar partícules volàtils en aquests gasos. Els compostos que provoquen el regust solen ser de sofre que estimulen uns certs receptors durant la digestió.

Però el nostre esòfag té un esfínter que l'”aïlla del tub digestiu de l’estómac i ens protegeix dels sucs gàstrics”. Si el tancament de l’esfínter de l’esòfag és complet, no ocorrerà aquesta repetició dels aliments perquè no arribaran aquests compostos volàtils a la boca. Si el tancament no és total, podem tenir cremor, “que no és una altra cosa que la irritació que produeixen els sucs gàstrics al contacte amb l’esòfag” i que en els casos més greus pot acabar en hèrnia de hiat.

Per a evitar aquests problemes, s’aconsella evitar els menjars molt copiosos, molt grassos o massa especiats i irritants com l’alcohol o el cafè. També cuinar aquests aliments per a reduir la concentració d’aquests compostos i no estirar-nos havent dinat o no menjar-los durant la nit.

Per maldita.es