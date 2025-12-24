Per Nadal, què li podem regalar als nostres avis?

Un avi rebent un regal de la seva neta (Getty Images)
Escollir un bon regal per a un avi, per exemple per Nadal, sovint implica trobar l’equilibri perfecte entre emoció, utilitat i comoditat. Els avis solen valorar especialment aquells detalls que els faciliten el dia a dia, que connecten amb els seus records o que els permeten gaudir del seu temps lliure. A continuació et proposem algunes idees variades perquè puguis trobar el regal ideal segons la seva personalitat i interessos.

1. Regals personalitzats i emocionals

Els objectes que evoquen records familiars o moments compartits acostumen a ser molt apreciats.

  • Àlbum de fotos o fotollibre amb imatges de la família o de moments especials.
  • Manta, tassa o calendari personalitzat amb fotos dels nets.
  • Retrat il·lustrat de la família, una opció creativa i molt emotiva.
  • Vídeo sorpresa amb missatges gravats per cada membre de la família.



2. Regals per al benestar i la salut

La comoditat i la cura personal són claus a mesura que passen els anys.

  • Massatge o sessió de fisioteràpia, ideal per a relaxar-se.
  • Coixí ergonòmic o manta tèrmica, molt útils en dies freds.
  • Monitor d’activitat (polsera o rellotge senzill) per a controlar passos o pulsacions.
  • Saboneria artesanal o lots de cosmètica natural, suaus i agradables.



3. Tecnologia fàcil i útil

No tots els avis són tecnòfobs; amb eines senzilles poden gaudir molt de la tecnologia.

  • Llibre electrònic (e-reader) amb lletra ampliable.
  • Tauleta intuïtiva per a fer videotrucades i mirar fotos.
  • Ràdio o altaveu amb veu clara, per a escoltar música, notícies o programes preferits.
  • Localitzador de claus o objectes, molt pràctic.



4. Experiències i temps de qualitat

Un bon regal no sempre ha de ser material. Sovint, el millor present és compartir moments.

  • Una sortida especial: un dinar en un restaurant, una visita guiada o un concert de la seva època.
  • Entrades a un museu, un recital o una exposició.
  • Un dia de pesca, excursió suau o passeig per la natura.
  • Un taller (cuina, fotografia, artesania) si li agrada aprendre coses noves.



5. Regals per als avis aficionats

Cada avi té les seves passions, i un regal relacionat amb els seus hobbies sempre encerta.

  • Per als lectors: llibres d’història, novel·les clàssiques o subscripció a una revista.
  • Per als manetes: eines noves, caixes d’organització o kits de bricolatge.
  • Per als que cuinen: lots gurmet, oli d’oliva prèmium o estris especials.
  • Per als jardiners: plantes fàcils de cuidar, eines lleugeres o llavors especials.
  • Per als amants dels jocs: escacs, dòmino, trencaclosques o un nou llibre de passatemps.



6. Regals per estimular la memòria i la ment

Pot ser interessant optar per regals que fomentin l’activitat cognitiva de manera lúdica.

  • Jocs de preguntes i respostes.
  • Sopes de lletres, sudokus o mots encreuats.
  • Llibres d’històries o records d’època, que ajuden a revifar memòries i converses.

