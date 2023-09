Juan Juncosa

Diu una llegenda japonesa que per a ser feliç només es necessiten 3 coses. Algú a qui estimar, alguna cosa a fer, una cosa per la qual tenir esperança. Si deixem de complicar-nos la vida i la simplifiquem com diu la llegenda a aquests 3 objectius potser ser feliç és més senzill del que ens pensem. Per a simplificar-ho més, si ser feliç ho dividim en aquestes 3 parts, cadascuna equivaldria a un 33,33%.

Podem començar per les dues que semblen més senzilles, alguna cosa a fer i una cosa per la qual tenir esperança. Buscar alguna cosa a fer no és tan difícil. Si mirem una mica en el nostre interior, podem trobar de manera ràpida un hobby o una distracció, des de llegir, escriure, a jugar als escacs, etc.

Millor si trobes alguna cosa a fer al costat d’altres persones. Així i tot, sol o acompanyat, segur que en menys d’un mes trobes alguna cosa a fer la qual t’agradi. Una cosa per la qual tenir esperança. Tal com està la vida, dipositar l’esperança en alguna cosa no és tan difícil. Si sumem aquestes dues, ja tenim un 66% de felicitat en la nostra vida. El qual suposa més del 50% de felicitat en la nostra vida que això està molt bé.

Algú a qui estimar. No sé si es refereix a una parella, per això ho he deixat per al final. Potser pot semblar una cosa difícil i llunyà, però si ja ets un 66% feliç segur que acaba apareixent algú. Mentre pots oferir el teu amor a una mascota, un familiar o un amic. No és el mateix, però segur que suma.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.