Per a què usar vinagre al jardí?

El vinagre es pot usar per a innombrables usos al jardí. Alguns exemples:

Males herbes. Són molt molestes, però el vinagre d’alcohol pot ajudar-te a desfer-te d’elles.

Formigues. Les infestacions de formigues poden ser difícils de controlar i, a més, són nocives. Però, si prepares una solució amb parts iguals d’aigua i vinagre i les ruixes sobre el formiguer, aconseguiràs mantenir-les allunyades.

Tests de fang. Són perfectes, l’inconvenient és que no envelleixen de manera correcta. Perquè no s’esquerdin, neteja’ls amb vinagre per a fer que brillin de nou.

Plantes àcides. Les gardènies i les azalees, entre altres, floreixen en condicions àcides pel que, si tires al terra una mescla d’aigua i vinagre en parts iguals, creixeran ràpidament.

Eines de jardí. Totes les eines metàl·liques s’oxiden amb el pas del temps. Ruixa les que tens amb vinagre sense diluir i deixa actuar 30 minuts. Després esbandeix i l’òxid haurà desaparegut.

Llimacs i caragols. Els llimacs i els caragols són plagues difícils de matar, però si ruixes l’àrea afectada amb vinagre, desapareixeran ràpidament.

Fongs. Si has trobat fongs en les teves plantes, no desesperis, mescla dues culleradetes de vinagre amb te de camamilla i ruixa la zona afectada.

