Per a la CASS, la reforma de les pensions ha de ser ja, sí o sí

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

La CASS està en sintonia amb la proposta de Xavier Espot en el debat d’investidura de negociar un pacte d’estat que garanteixi la sostenibilitat de les pensions. La reforma ha d’arribar aquesta legislatura. Ho veuen clau per al futur del país. Defensen les 14 propostes que van presentar en el seu moment a la comissió i s’ofereixen a resoldre qualsevol dubte que li puguin presentar.

La presidenta del consell d’administració CASS, Montserrat Capdevila, ha explicat que la bonança econòmica dels darrers anys ha millorat la situació del fons de pensió, però tot i això s’ha de prendre una decisió urgent. “La bonança que hem tingut a nivell econòmic aquest 2022 i 2023 ens està allunyant una mica del moment crític on el fons de reserva ja no tindrà diners per a pagar pensions, però és una mesura que s’ha de prendre de manera urgent”.

Capdevila ha explicat que preveuen que el dèficit de la branca general sigui menor al pressupostat aquest 2023 i, en aquest sentit, ha indicat que en el primer trimestre ha estat de 6,2 milions. Pel que fa al superàvit de la branca de jubilació també es preveu que augmenti enguany. Per a aquest concepte ja s’ha recaptat 11,3 milions el primer trimestre. Aquestes bones xifres s’expliquen per l’augment de les persones que cotitzen. Capdevila ha avançat que fins al març les baixes per malaltia havien minvat un 12% en comparació amb l’any passat. La presidenta de la CASS, però, ha recordat que tot i la bonança dels darrers mesos s’han de continuar fent estudis actuarials a més llarg termini.