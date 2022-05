Pepelu Ballester, Emili Rafecas i Marisa Villagrasa guanyen l’ultramarató 74K

La 39a OTSO Travessa d’Encamp ha donat el tret de sortida aquesta matinada, a les 5.00 h, amb l’ultramarató 74K, la novetat d’enguany. Posteriorment, a les 9.00 h, ha tingut lloc la sortida de la cursa 42K, la carrera puntuable per a la Copa d’Andorra a les categories Absoluta Masculina, Femenina i Subcategories.

Les sortides s’han fet des de la plaça dels Arínsols i han comptat amb la presència del conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, que ha agraït la participació de tots els corredors i corredores i els ha desitjat una bona cursa.

El conseller ha destacat que “tanquem el primer dia de cursa amb molt bones sensacions per la bona resposta dels corredors, que han gaudit moltíssim del primer dia i dels nous recorreguts”. També ha afegit que “animem a tothom a venir demà al matí per gaudir de la festa del Trail a la plaça dels Arínsols, una cursa que amb 39 anys d’història cada any continua creixent”.

Els primers a travessar la meta de l’ultramarató en la categoria masculina han sigut Pepelu Ballester i Emili Rafecas, que han travessat la línia plegats amb un temps de 10 hores 21 minuts i 49 segons. En la categoria femenina, la guanyadora ha estat Marisa Villagrasa, que ha fet un temps de 12 hores 55 minuts i 35 segons. La cursa 74K comptava amb 85 inscrits inicials i hi ha hagut 9 no presentats.

Pel que fa a la 42K, el guanyador de la categoria masculina ha estat Bernard Cheruiyot, amb un temps de 4 hores 33 minuts i 54 segons. Bernard forma part de l’equip OTSO de Kènia i és la primera vegada que participa en una cursa de trail i que visita Andorra.

En la categoria femenina dels 42K la guanyadora ha siguti Sheila Avilés, que ha fet el recorregut amb 5 hores 23 minuts i 43 segons. El segon lloc ha sigut per a Marti Lazaro (de la categoria masculina i amb 4 hores 51 minuts i 6 segons) i Tanui Euliter (de la femenina i amb 5 hores 52 minuts i 54 segons). Tanui forma part de l’equip d’OTSO de Kènia i també s’ha estrenat en una cursa trail amb aquesta carrera

Pel que fa a la tercera posició, ha sigut per a Pau Capell en la masculina (amb 5 hores 6 minuts i 4 segons) i Montserrat Martínez en la femenina (amb 6 hores 2 minuts i 48 segons). En total, hi havia 275 inscrits, 44 dels quals no s’han presentat.

Demà continuaran les curses 7K, 12K i 21K, on s’esperen prop de 650 participants dels més de 1.000 que s’han inscrit a la 39 OTSO Travessa d’Encamp. A les 14.00 h de diumenge es preveu fer els podis i l’entrega de premis a l’escenari de la plaça dels Arínsols.