Pentas Lanceolata

La Pentas i és originària d’Aràbia, Iemen i Àfrica oriental. Es tracta d’una planta vigorosa amb flors en forma d’estrella, resistent a la calor i ideal en jardineria per a crear zones de color en parterres, bogues en camins del jardí o en jardineres en terrasses i balcons. També pot ser gaudida com a planta d’interior durant algunes setmanes. En aquest cas, la seva ubicació serà el més a prop possible d’una finestra i quan vegem que comença a créixer més tendra i disminueix la seva floració, és el moment de plantar-la a l’exterior.

Les seves fulles són de forma el·líptica, de gran grandària (podent aconseguir fins els 15 centímetres), de color verd intens i amb nervadures molt marcades. Floreix a partir de ben entrada la primavera i és constant fins a principis de la tardor. Ho fa en atapeïdes espigues amb corimbes de color vermell, carmesí, magenta, rosa, malva o blanc.

Les seves flors agrupades en ram, són petites campanes que s’obren en cinc pètals acabats en punta. És una planta, el nèctar de la qual, atreu les papallones i abelles. Com avançàvem, al començament de la tardor interromp la seva floració coincidint amb la baixada de les temperatures.

Aquesta planta guanya valor ornamental quan són plantades diferents varietats juntes, aconseguint en el seu conjunt irradiar vida i color allà on es trobi. Però també permet compartir espai amb altres espècies, com les petúnies, les berbenes, les heures, les margarides, etc.

La seva ubicació serà a ple sol i en aquestes condicions florirà abundantment. També pot vegetar en una ombra parcial, però donarà menys flors i de color menys intens.

Requereix un reg abundant sense embassades amb temperatures altes. També convé deixar que el substrat s’assequi una mica entre regs per a afavorir un creixement radicular sa.

La poda es basa a tallar les inflorescències marcides i a finals de l’hivern, es rebaixa perquè comenci la seva brotada a la primavera des de ben abaix.

Respecte a plagues i malalties, a la pentas lanceolata la pot atacar l’aranya vermella especialment a l’estiu, el pugó a la primavera i tardor, i la mosca blanca des de primavera a tardor.

