Pensar-ho dues vegades abans de retuitar

La pandèmia del Coronavirus ha avivat la polèmica que existeix sobre la responsabilitat de les xarxes socials en la difusió de la desinformació. Entre les fites vistes durant el confinament destaquem com Twitter, per exemple, renyava a Donald Trump per publicar missatges que tenien nul·la relació amb la veritat.

La xarxa social de l’ocell està tractant de convertir-se en els últims temps en una xarxa social sanejada. Fa uns mesos vèiem com la plataforma no permetia els anuncis de polítics per a evitar-se problemes de desinformació. En canvi, Facebook afirmava que no podia negar el dret de persones que compten amb milions d’euros per a fer campanyes “mentint”.

Sigui com sigui, la veritat és que Twitter segueix en la senda de sanejar la petita parcel·la de ciberespai de la qual és propietària. És per això que ha posat en marxa una nova característica que pregunta als usuaris si realment volen retuitar una publicació sempre que no hagin llegit la notícia adjuntada a la publicació. D’alguna manera es tracta d’una manera perquè els usuaris no siguin impulsius abans de compartir un contingut.

Segons la xarxa social, “compartir un article pot provocar una conversa, per la qual cosa és possible que desitgi llegir-lo abans de tuitar-lo”. “Per a ajudar a promoure una discussió informada, estem provant un nou avís en Android: quan retuites un article que no has obert en Twitter, podem preguntar-te si desitges obrir-lo primer”, conclou la plataforma.

Per Tecnonews