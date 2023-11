Pensar en el futur per a gaudir el present

Omar El Bachiri. Psicòleg

Si no tinguéssim la noció del futur i només ens quedéssim amb el present ja faria segles que hauríem desaparegut del planeta. Pensar en el futur és sinònim de benestar i alegria, és viure amb motivació per a superar-se personalment. Invertim hores, setmanes, anys, estudiant o aprenent un ofici per a després viure del resultat obtingut, és com tenir un hort i anar cada dia a regar-lo esperant recollir els fruits sembrats. Un altre exemple som els esportistes, entrenem quasi a diari i mengem de manera saludable per a envellir de la millor manera possible perquè desitgem un futur allunyat de les malalties que traduït seria, gaudir del futur present.

Però, això sí, sense obsessionar-se, sinó, viurem permanentment en l’ansietat donat que, les obsessions deixen de ser comportaments plaents i productius per a transformar-se en necessitats. La de tenir, fer o ser i malauradament, van en augment, mai estem satisfets i en volem encara més deixant de banda l’objectiu real.

Tots som conscients que cada dia viscut, és un de menys per a gaudir, però, així i tot, hi ha qui no reacciona i ho deixa per a més endavant (quan es jubilin, diuen alguns) -com si fos una realitat indiscutible arribar a aquesta etapa!-.

Sortosament, hi ha molta gent que hi arriba, però ningú ho sap a l’avança, no tenim una bola de vidre que ho pugui afirmar. Per tant, la idea és planificar el futur, però gaudir del procés, es com l’arquitecte que planifica un edifici, està gaudint mentre se l’imagina i queda satisfet quan el veu acabat.

Hem de ser els arquitectes de la nostra vida i, simultàniament, també els maquinistes, els que li diuen per on passar i quines experiències viure. Avui farem això i demà allò, avui direm això i demà ho portarem a terme. Estic parlant de la coherència conductual, de tenir paraula amb un mateix, de no autoenganyar-se. En definitiva, de ser responsables i acceptar que encara que el camí no serà de roses, valdrà la pena intentar-ho.





