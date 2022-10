Penjoll solidari per a la Setmana contra el Càncer de Mama

Per a l’edició 2022 de la Setmana contra el Càncer de Mama, els voluntaris dels tallers de manualitats d’Assandca han creat un penjoll solidari en substitució de la tradicional polsera. Un any més, el detall solidari en motiu de la commemoració del Càncer de Mama estarà a la venda a partir de dilluns 17 i tota la setmana en els establiments col·laboradors.

Els penjolls es podran també adquirir el dia internacional, dimecres 19, entre les 9 i les 18 hores, a la tradicional parada de la Plaça Rebés d’Andorra la Vella i, com a novetat, en una parada a la Plaça de les Fontetes, on el Comú de la Massana ha cedit un espai. Ambdues parades tenen la vocació de recaptar fons per a, així, seguir donant suport a les persones afectades i a les seves famílies, però alhora serveixen també per a sensibilitzar la població i donar a conèixer les accions de l’associació més enllà de les persones directament concernides.

El penjoll solidari d’aquest any substitueix la tradicional polsera però té la mateixa filosofia: fer visible la lluita contra la malaltia, conscienciar les dones mitjançant una joia representativa i reforçar la detecció precoç. El disseny d’enguany, fet a mà pels voluntaris dels tallers de manualitats, compta amb el simbòlic llaç rosa, representatiu del càncer de mama, però combina cordills de diferents colors que recorden tots els altres tipus de càncer. El preu de venda és de 8 euros. També estarà disponible a l’estand d’Assandca de la 43a Fira d’Andorra la Vella, així com al village de la novena Caminada Popular contra el Càncer del mateix diumenge, situat a la Plaça del Poble de la capital.

Assandca agraeix una vegada més la predisposició en tot moment dels comerços andorrans, que any rere any s’uneixen a l’associació i proposen als seus clients una peça de bijuteria solidària, així com la confiança dels seus socis i voluntaris.

Llistat de punts de venda:

Júlia Perfumeries

Gala Perfumeries

Pyrénées Andorra, al servei d’atenció al client

Les perruqueries Estefi, Dlour, Emotion Plus, Salon Emotion, Nova Style, THS

Farmacia Galeno

Centre d’estètica Stillness

Roca & Ribes