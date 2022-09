Pendents de la brama del cérvol al Parc Natural de l’Alt Pirineu i la Reserva de Caça de l’Alt Pallars

La temporada de la brama del cérvol al Parc Natural de l’Alt Pirineu i la Reserva Nacional de Caça del Pallars comença aquest cap de setmana i s’allargarà fins al pròxim 16 d’octubre. Els tres punts d’observació que s’han habilitat per a contemplar l’espectacle natural són a Alós d’Isil, Cerbi i les Ares.

En aquests espais hi haurà informadors amb prismàtics i telescopis per a facilitar la localització dels cérvols. El servei està obert i sense reserva prèvia els dissabtes i diumenges des de trenc d’alba a les onze del matí i de les cinc de la tarda fins que es fa fosc. El telèfon d’informació és el 659 91 69 55. El Parc també ofereix un servei de guies acreditats per a poder fer una observació assessorada i a càrrec d’empreses especialitzades.

La brama del cérvol és el període en què els mascles es disputen les femelles i intenten seduir-les bramant constantment i marcant el territori amb secrecions glandulars i d’orina i rascant els troncs amb la cornamenta. És una època en què és fàcil observar aquests animals pel bosc.

El moment òptim per a sentir-los bramar és a primera hora del dia, quan despunta el sol, o al capvespre. En aquesta activitat cal seguir una sèrie de consells, com evitar fer soroll, mantenir una distància mínima de 50 metres amb els cérvols, ja que tenen un comportament imprevisible, i portar prismàtics. Així mateix, es recomana anar acompanyat d’un guia per a gaudir al màxim de l’experiència.